Hideo Kojima elogia titoli indipendenti come Inside e Framed 2

Nei giorni scorsi,ha concesso un'intervista al magazine. Per l'occasione, l'intervistatore ha chiesto al celebre game designer di nominare alcuni titoli usciti nel 2017 pertinenti con il lavoro che sta svolgendo su

Kojima ha così citato Inside, uscito su PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC e iOS, e Framed 2, un titolo prettamente mobile. Ha poi giustificato le sue scelte in questo modo: "Anche se Inside è del 2016, riesco a percepire tutte le potenzialità dei giochi indie sviluppati da team di piccole dimensioni, con particolare riferimento a questi due titoli. Ho anche partecipato in qualità di giudice alle votazioni per il Miglior Gioco Indipendente ai Game Awards 2017, per cui questa mia sensazione è divenuta ancora più forte".

Ha poi dichiarato che nella gestione del suo team di sviluppo sta traendo grande ispirazione dal modo di lavorare degli studi indipendenti: "Abbiamo preparato un ambiente dove ogni aspetto di un gioco, dalla creazione alla modellazione, può essere curato da poche persone, o addirittura da una sola. Ci troviamo in un periodo in cui anche gli studi indipendenti possono creare titoli in grado di stupire il mondo. Credo fermamente che Kojima Productions possa diventare un precursore di quest'era".

Cosa ne pensate delle sue parole? Death Stranding è attualmente previsto su PlayStation 4, ma è ancora privo di una data d'uscita. A quanto pare, Hideo Kojima ha però in serbo per noi un annuncio sorprendente nel 2018.