OD di Hideo Kojima esce anche su PlayStation 5 o solo su Xbox?

C'è grande fermento all'interno egli studi di Kojima Productions, dove stanno prendendo forma ben due progetti in contemporanea. Oltre a Death Stranding 2, i ragazzi capitanati dal celebre game designer giapponese stanno sviluppando anche OD - A Hideo Kojima Game, che si è presentato al mondo in occasione dei Game Awards 2023.

Con il suo incedere criptico ed enigmatico, il trailer dell'annuncio di OD - A Hideo Kojima Game è sicuramente riuscito a catalizzare l'attenzione dei videogiocatori, i quali non hanno ancora ben capito dinanzi a cosa si trovano. Kojima ha descritto OD come un progetto horror il cui obiettivo è quello di esplorare la tematica della paura attraverso una nuova forma di media a cavallo tra cinema e gaming basata sul cloud, ma il filmato di presentazione s'è limitato ad esaltare le performance attoriali dei tre protagonisti senza mostrare il gioco in azione.

OD A Hideo Kojima Game esce anche su PS5 o solo Xbox?

Il trailer con i tre attori Sophia Lillis, Hunter Schafer e Udo Kier ha intrigato anche voi? Vi comprendiamo perfettamente, tuttavia dobbiamo avvisarvi che OD - A Hideo Kojima Game non uscirà su tutte le console. Questo nuovo progetto sperimentale è infatti pubblicato e finanziato da Xbox Game Studios, inoltre fonda la sua esistenza sull'infrastruttura cloud della casa di Redmond. Non sappiamo ancora come si concretizzerà tutto ciò, tuttavia abbiamo la certezza che OD - A Hideo Kojima Game non uscirà su PlayStation 5, essendo un'esclusiva console Xbox.

I possessori della console Sony potranno tuttavia consolarsi con Death Stranding 2, che al contrario di OD risulta essere un'esclusiva PlayStation 5. Ad ognuno il suo!