Hideo Kojima firma la nuova linea di occhiali con Jean-François Rey a tema Death Stranding

Dopo aver manifestato i suoi timori per il futuro digitale, il boss di Kojima Productions annuncia una collaborazione con la Maison di occhiali di Jean-François Rey per dare vita a una speciale linea di accessori d'alta moda.

La nuova collezione curata dal papà di Metal Gear e dai maestri al seguito di Jean-François Rey si distingue per un design innovativo e propone modelli ispirati all'universo narrativo e artistico di Death Stranding.

Scorrendo i numerosi accessori e oggetti di moda prodotti dall'azienda transalpina possiamo infatti ammirare la maschera Ludens, le montature ibride SLS 3D e gli occhiali Metal Bridges indossati dal protagonista dell'ultima avventura sci-fi di Hideo Kojima.

I preordini per ciascuno degli accessori della collezione sono attivi da oggi, lunedì 18 ottobre, con spedizione prevista a partire da marzo 2022, anche se le tempistiche potrebbero variare in base alla coda di preorder e al volume di richieste. In calce alla notizia trovate il link al sito di Jean-François Rey con tutte le indicazioni per effettuare la prenotazione dei singoli prodotti della collezione realizzata insieme a Hideo Kojima.

