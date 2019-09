Hideo Kojima e il 'futuro della narrazione audiovisiva': premiato al Cologne Film Festival

Il prossimo 10 ottobre prenderà il via il Cologne Film Festival, evento dedicato al mondo del cinema che si protrarrà nella città tedesca per un'intera settimana.

In attesa dell'apertura ufficiale dell'evento, è stata annunciata l'assegnazione di un prestigioso premio al game director Hideo Kojima. Il padre della saga di Metal Gear sarà infatti insignito del Cologne Creative Award, un'onorificenza che, si legge sul sito ufficiale dell'evento, "onora una personalità che contribuisce a definire il futuro della narrazione audiovisiva in maniera visionaria e creativa tramite una forma di comunicazione".

Nell'estratto dedicato alle motivazione che hanno spinto il Film Festival a celebrare l'autore videoludico possiamo leggere: "È un gioco? È un film? Non c'è differenza per Kojima. L'incessante sviluppo delle potenzialità tecnologiche ha solamente fomentato il suo desiderio di sfruttare queste possibilità fino in fondo. Non è dunque una sorpresa che sia pronto per il suo prossimo e forse più grande passo sino ad ora, l'avventura sci-fi Death Stranding, nel cui cast figurano le versioni digitalizzate di star quali Norman Reedus, Mads Mikkelsen e Léa Seydoux".



Kojima non ha mai fatto mistero del suo amore per il mondo della cinematografia, un legame analizzato sulle pagine di Everyeye tramite uno speciale dedicato a Hideo Kojima, tra cinema e videogioco, a cura di Luca Ceccotti. Recentemente, lo stesso director ha invece approfondito, discutendo di Death Stranding, il significato della dicitura "A Hideo Kojima Game".