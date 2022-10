Hideo Kojima e il nuovo gioco con Elle Fanning: c'è anche Hermen Hulst nell'ultima foto

Sullo sfondo delle sempre più insistenti indiscrezioni sul sequel di Death Stranding, Hideo Kojima non smette di stuzzicare i fan condividendo altre immagini che lo ritraggono, questa volta, in videoconferenza con Elle Fanning e intento a sorseggiare una birra in compagnia del dirigente Sony Hermen Hulst.

Tra le ultime attività social che coinvolgono il creatore della serie di Metal Gear spiccano infatti i post con le foto che lo immortalano insieme all'attrice statunitense e al boss dei PlayStation Studios. A giudicare dall'abbigliamento di Kojima, le due immagini dovrebbero essere state scattate a poca distanza l'una dall'altra: i due incontri, di conseguenza, potrebbero essere collegati al medesimo progetto.

Gli ultimi indizi offerti da Elle Fanning sul nuovo gioco di Hideo Kojima conducono verso Death Stranding 2, e lo stesso dicasi per la foto che ritrae i massimi rappresentanti di Kojima Productions e dei PlayStation Studios. Cosa bolle in pentola dalle parti di Tokyo?

Intanto, sui social prosegue il dibattito aperto dall'insider Millie A sulla mancata presentazione del nuovo gioco di Kojima ed Elle Fanning allo State of Play di ottobre, un evento che, a dire il vero, non è stato mai annunciato da Sony.