Hideo Kojima: il nuovo gioco horror si chiama Overdose? Ne parla Tom Henderson

In base alle ultime anticipazioni condivise in rete dall'ormai celebre leaker Tom Henderson, Hideo Kojima sarebbe in procinto di annunciare Overdose, un videogioco horror che coinvolgerà anche un volto noto della dimensione post-apocalittica di Death Stranding.

Stando a quanto sostenuto da Henderson, alcuni addetti al settore avrebbero osservato in anteprima dei filmati di presentazione che illustravano i temi e i personaggi di Overdose. In uno di questi trailer, ad esempio, il leaker sostiene di aver intravisto Margaret Qualley, l'attrice che interpreta Mama in Death Stranding.

A detta di Henderson, però, non si tratterebbe di Death Stranding 2 citato di recente da Norman Reedus, bensì di una proprietà intellettuale completamente inedita, ad ambientazione horror e con la possibilità (anche qui teorizzata da chi afferma di aver visto le clip in anteprima) di giocare con un'inquadratura in prima o in terza persona. Al termine di uno di questi filmati, le "gole profonde" citate da Henderson riferiscono di aver osservato una scena spaventosa che si è conclusa con la scritta "GAMEOVER" seguita dalla didascalia "A Hideo Kojima Game, OVERDOSE".

Le anticipazioni di Tom Henderson fanno il paio con i recenti rumor sullo sviluppo di un'esclusiva Xbox curata da Hideo Kojima, come pure di un progetto parallelo affidato sempre alle fucine creative di Kojima Productions.