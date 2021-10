Hideo Kojima: il nuovo gioco per Xbox è basato su una IP già esistente?

Hideo Kojima è l'uomo del momento: secondo alcuni rumor il producer e game designer giapponese avrebbe riallacciato i rapporti con Konami, inoltre il fondatore di Kojima Productions sarebbe al lavoro su un gioco Xbox con Microsoft ed è in trattative con Sony per Death Stranding 2 secondo quanto riferito da Norman Reedus.

Stando invece a quanto narrato nel nuovo podcast di XboxERA, Hideo Kojima non starebbe lavorando a Silent Hill per PlayStation 5 e nemmeno al remake di Metal Gear Solid, tra i tanti progetti di Kojima ci sarebbe un gioco per Xbox realizzato in collaborazione con Microsoft tuttavia il titolo in questione apparterebbe ad una serie già nota e non sarebbe una nuova IP.

Tuttavia c'è un però, Nick Baker infatti fa sapere non è chiaro se si tratti di una IP del catalogo Xbox o di una proprietà intellettuale di terze parti che potrebbe ospitare un gioco in esclusiva Xbox, come accaduto ad esempio con Dead Rising 3 di Capcom.

Al momento in ogni caso si tratta solamente di indiscrezioni e la situazione non è troppo chiara, secondo Jeff Grubb Hideo Kojima lavorerà sia per Sony che per Microsoft dal momento che i contratti firmati con quest'ultima non prevedono alcuna esclusiva per il lavoro del papà di Metal Gear Solid.