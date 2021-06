Hideo Kojima gira nuove scene e i fan pensano subito a Silent Hill

Hideo Kojima è uno dei personaggi più discussi delle ultime settimane all'interno dell'industria videoludica. Oltre ad aver presentato a sorpresa Death Stranding Director's Cut con un trailer piuttosto anomalo, l'autore nipponico è stato insistentemente accostato al nome di Abandoned, secondo molti il nuovo progetto della serie Silent Hill.

Ayako Terashima, l'assistente personale di Kojima, ha fotografato il papà di Metal Gear Solid mentre era intento a girare delle nuove scene. Sfortunatamente, il tweet che trovate più in basso non ci rivela nulla sulla natura del progetto su cui è impegnato il celebre director.

Una delle teorie più plausibili ci porta in direzione Death Stranding Director's Cut: l'open world tornerà su PlayStation 5 con una versione aggiornata e arricchita con nuovi contenuti, ed è probabile che Kojima stia lavorando all'integrazione di nuove scene.

Tuttavia, c'è chi ha immancabilmente scovato una possibile citazione a Silent Hill. Come potete osservare tramite l'immagine, Kojima viene ritratto con in mano una particolare tazza con il coperchio a forma di carosello. Alcuni utenti hanno immediatamente viaggiato con la fantasia ed hanno ricollegato il tutto alla giostra di Silent Hill 3. Forse, fra tutte le teorie fatte in questi giorni relativamente al coinvolgimento di Kojima in Abandoned, questa è una delle più forzate.

Naturalmente non è da escludere che Kojima sia al lavoro su qualcosa di completamente nuovo e mai presentato al pubblico, che potrebbe persino non avere nulla a che fare con il mondo del gaming. Intanto, rimaniamo in attesa di un approfondimento su Death Stranding Director's Cut, previsto a "poche settimane" di distanza dal reveal del Summer Game Fest.