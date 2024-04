Hideo Kojima guarda la Serie TV di Fallout... per un motivo ben preciso

Mentre Amazon si organizza per la stagione 2 della Serie TV di Fallout, anche Hideo Kojima, papà di Metal Gear e Death Stranding, decide di affacciarsi sui social per unirsi al coro di chi è stato rapito dalla nuova produzione post-apocalittica prodotta da Jonathan Nolan sotto l'egida di Bethesda.

Dalle colonne dei suoi seguitissimi profili Twitter/X in lingua inglese e giapponese, il boss di Kojima Productions si rivolge a tutti i suoi follower per esprimere un giudizio sul nuovo fenomeno del piccolo schermo targato Amazon Prime Video, sottolineando il motivo principale che l'ha spinto a guardare l'ultima opera di Nolan e Todd Howard.

L'istrionico sviluppatore giapponese spiega infatti che "sto dando un'occhiata a Fallout perché c'è Ella nella serie": come sottolineato dallo stesso Hideo Kojima, quindi, dietro alla sua passione per la serie TV di Fallout ci sarebbe l'ammirazione per Ella Purnell, l'attrice che interpreta la 'riemersa' dal Vault 33 Lucy.

Già nei mesi scorsi, d'altronde, fu proprio Kojima a rimarcare l'amicizia che lo lega a Ella Purnell con una foto pubblicata sempre sui lidi di Twitter/X che lo ritrae raggiante in compagnia dell'attrice, modella e doppiatrice britannica. Il legame di Kojima con Purnell trova ulteriore testimonianza nelle iniziative social del papà di Death Stranding 2 On The Beach, OD e Physint, con la condivisione del materiale promozionale della Serie TV di Fallout che vede al centro, appunto, il personaggio di Lucy. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione della serie TV di Fallout.

