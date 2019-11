Hideo Kojima è da Guinnes World Record! È il director più seguito su Instagram e Twitter

A pochi giorni dal lancio di Death Stranding, Hideo Kojima ha ricevuto altri due ottimi motivi per festeggiare. Poco fa il celebre game director giapponese è stato insignito di ben due Guinness World Record!

L'annuncio è arrivato attraverso la pagina ufficiale di Kojima Productions, team di sviluppo da egli stesso fondato. Hideo Kojima ha ottenuto questi due record del mondo poiché è il Game Director più seguito in assoluto sia su Twitter sia su Instagram: sul primo sociail, il suo account in lingua inglese conta 2,8 milioni di seguaci, ai quali vanno a sommarsi gli 808 mila del profilo giapponese; il suo unico account Instagram, invece, possiede 906 mila follower. L'annuncio è accompagnato da una fotografia che lo ritrae mentre sorregge tra le mani le due targhette che certificano i Guinness World Record!

Tra l'altro, non è neppure la prima volta che Hideo Kojima viene insignito di questo premio. Ne ha ricevuti altri due nel 2008, quando è diventato il secondo game director ad entrare nel libro dei primati dopo Sid Meyer di Firaxis: il primo Guinness World Record gli venne assegnato per aver creato il primo gioco completamente stealth della storia (Metal Gear del 1987), mentre il secondo per Metal Gear Solid 2, lo stealth game più venduto su PlayStation 2.

Sony, dal canto suo, in occasione del lancio di Death Stranding in Medio Oriente ha provato a battere il record mondiale per il maggior numero di High Five consecutivi... al momento, in ogni caso, non abbiamo notizie sull'eventuale riuscita!