Hideo Kojima: 'Il supporto fisico per i giochi è destinato a scomparire'

La questione relativa al futuro dei supporti per i videogiochi è da tempo dibattuta da fan e addetti ai lavori. Con la continua espansione del formato digitale e il cloud che sta iniziando a divenire una realtà sempre più concreta, in tanti ipotizzano una fine sempre più vicina per il tradizionale supporto fisico su disco o cartuccia.

Hideo Kojima è esattamente di questo avviso. Uno dei più importanti e amati game designer dell'industria considera praticamente certa l'estinzione del formato fisico in futuro, lasciando intendere che lo streaming e la distribuzione digitale siano molto più convenienti per tutti i settori, dai videogiochi al cinema passando per la musica. "Un giorno non ci saranno più CD o Blu-Ray. Quel giorno arriverà di sicuro", spiega su Twitter la mente dietro Metal Gear Solid e Death Stranding, rivelando però il suo apprezzamento per il supporto fisico: "Come individuo dell'era Showa voglio possedere fisicamente le cose che mi piacciono, forse perché sono cresciuto in un'epoca in cui non c'erano tutti questi beni ed informazioni come oggi. Lo streaming è più conveniente".

La transizione, quindi, verso un futuro interamente digitale e incentrato sullo streaming è una certezza per Kojima, sebbene adattarsi al possibile cambiamento potrebbe non essere così immediato: "Mi è servito un sacco di coraggio per passare dai vinili ai CD quando sono arrivati", ironizza il designer. Del resto ci sono dati che parlano chiaro: il 63% dei giochi PS4 e PS5 venduti nel 2020 sono in formato digitale. E ancora, l'85% dei giochi venduti in UK nel 2020 è stato in digitale. Tale crescita consistente è probabilmente dipesa anche dalla pandemia di Covid-19 che ha costretto alla chiusura i tradizionali negozi per lunghi periodi, tuttavia è chiaro che il mercato si sta muovendo verso questa direzione con maggior convinzione anno dopo anno.

Cosa ne pensate? Il supporto fisico è davvero destinato a scomparire?