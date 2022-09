Hideo Kojima: immagine teaser per il nuovo gioco, Geoff ricondivide. Annuncio imminente?

Sappiamo che Hideo Kojima sta lavorando ad un gioco VR che annuncerà al Tokyo Game Show, in queste ore il produttore e game designer giapponese ha condiviso una misteriosa immagine teaser sui suoi profili social, prontamente condivisa dall'amico fraterno Geoff Keighley.

In realtà l'immagine in questione non permette di capire molto sulla natura del progetto, il poster mostra una ragazza dai lunghi capelli chiari e un volto nascosto dal buio, coperto dalla frase Who Am I?. Da notare però un particolare simbolo presente in calce, simbolo che potrebbe in realtà essere il logo del gioco.

Il sito di Kojima Productions non fornisce particolari indizi in merito, l'immagine è stata rinominata 0XF7K4P59BX0 così come la pagina che la ospita, non sappiamo però se questa sequenza possa fornirci indicazioni sul presunto titolo del gioco.

A questo punto la curiosità è ovviamente alle stelle, ne sapremo di più in questi giorni, il Tokyo Game Show inizia ufficialmente oggi e terminerà il 18 settembre. Hideo Kojima sta sviluppando un gioco per Xbox con Microsoft e la casa di Redmond terrà uno showcase proprio il 15 settembre alle 11:00 del mattino ora italiana. Che le due cose siano collegate, oppure no? Lo scopriremo nelle prossime ore, probabilmente già nel corso della giornata di oggi.