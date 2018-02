Hideo Kojima è in Italia e ha appena visitato il Duomo di Milano e il Castello Sforzesco

, come sempre attivissimo sui suoi canali social, ci fa sapere tramite alcune foto pubblicate sul suo profilo Twitter di essere a Milano: per quale motivo il padre disi trova nel capoluogo lombardo?

Gli scatti pubblicati su Twitter ci rivelano che lo sviluppatore giapponese ha visitato alcune delle attrazioni turistiche più belle e importanti della città, come il Duomo e il Castello Sforzesco. Per il momento non siamo a conoscenza dei motivi dietro questo viaggio: vacanza o lavoro? Magari le bellezze architettoniche del Bel Paese ispireranno lo sviluppo di Death Stranding o saranno in qualche modo incluse nel gioco?

In altre notizie, Emily O'Brien e Troy Baker sono entrati a far parte del cast del gioco, mentre si vocifera che Geoff Keighley e Hideo Kojima stiano pianificando qualcosa in vista dell'E3 2018.