Hideo Kojima incontra Nicolas Winding Refn: collaborazione per il prossimo gioco?

Un meeting online ed ecco arrivare ipotesi e speculazioni sul prossimo gioco di Kojima Productions. A scatenare i fan è stato l'incontro virtuale tra Hideo Kojima e il regista Nicolas Winding Refn, noto per pellicole di successo quali Drive e The Neon Demon.

A rivelare del meeting in rete è stato lo stesso Kojima su Twitter, dove ha sottolineato di aver intrattenuto una lunga chiacchierata con il suo amico della durata di due ore e mezza. Proprio il fatto che sia stata una conversazione molto longeva ha fatto pensare che non sia stata solo di cortesia, ma che possa riguardare la successiva opera di Kojima Productions. Ovviamente non c'è nulla di confermato e si rientra nel mero campo delle ipotesi. In precedenza alcuni rumors hanno evidenziato che Sony si sarebbe rifiutata di produrre il prossimo gioco di Hideo Kojima, che si sono sommati a quelli che sostenevano come il nuovo gioco di Kojima Productions sarebbe esclusiva Xbox.

Tutto questo movimento non confermato lascerebbe intendere che il papà di Metal Gear Solid sia comunque al lavoro su un nuovo titolo e che potrebbe magari vedere coinvolta anche la partecipazione di Refn in qualche modo. Non dimentichiamo che, del resto, lo stesso regista ha già rivestito un ruolo in Death Stranding, pertanto non è da escludere che le due parti vogliano continuare a collaborare anche in futuro.