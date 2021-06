Hideo Kojima, ancora incontri con Winding Refn: annunci all'E3 2021?

A metà del mese di maggio, l'incontro tra Hideo Kojima e Nicolas Winding Refn ha scatenato ipotesi legate ad una possibile nuova collaborazione a fondo videoludico tra i due creativi, dopo la partecipazione del regista a Death Stranding.

Ora, il mistero sembra infittirsi, a causa di un nuovo messaggio condiviso da Hideo Kojima sui propri canali social. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, il fondatore di Kojima Productions ha infatti incontrato nuovamente il professionista danese, per una video chiamata che si è protratta per oltre 2 ore. Riserbo e mistero circondano ovviamente quella che è stata la natura della conversazione, contribuendo al diffondersi di ipotesi e speculazioni.



Come ormai noto, Hideo Kojima sarà ospite al Summer Game Fest Kickoff Live di questa sera, ma non solo. La presenza del director è stata confermata anche per il Tribeca Games Spotlight E3 2021, evento da poco aggiuntosi al calendario della manifestazione. Quest'ultimo vedrà peraltro presenti anche Guillermo Del Toro e Norman Reedus, entrambi parte del cast di Death Stranding.



La somma di questi elementi, sommato al misterioso messaggio condiviso da Winding Refn a seguito del lancio del gioco, sta riportando in auge la possibilità di vedere tornare in scena l'universo di Death Stranding. Al momento, nulla è ovviamente certo con ogni ipotesi vincolata al solo reame del possibile e dell'eventuale. Per scoprire cosa ha davvero in programma Kojima Productions, non resta che attendere!