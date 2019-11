Hideo Kojima e le sue ispirazioni: tra i registi preferiti anche Dario Argento!

Hideo Kojima non ha mai fatto mistero del suo grande amore per la settima arte, argomento del quale ha discusso anche in occasione di una recente intervista concessa a TGcom24.

Interrogato su quali siano i registi che ama maggiormente e se tra questi vi siano anche autori italiani, il game director padre della Metal Gear saga ha approfondito volentieri l'argomento. Kojima ha svelato di avere qualche difficoltà nell'identificare quali registi o pellicole lo abbiano influenzato maggiormente: nella sua vita, racconta, ha infatti sempre coltivato una "sfrenata passione per il cinema", che lo ha spinto a visionare migliaia di film!

Tra questi non sembrano affatto mancare produzioni della nostra penisola. Kojima ha infatti svelato di aver visto, letteralmente, "tonnellate di film italiani, da Fellini a De Sica fino agli Spaghetti Western". Nel panorama del cinema nostrano, tuttavia, è Dario Argento a farla da padrone nel cuore del director. Il fondatore di Kojima Productions ha infatti svelato di essere un suo grande fan e di considerarlo una figura che ha avuto su di lui una grande influenza. Il racconto ha anche lasciato spazio a un aneddoto di gioventù: a quanto pare, i genitori di Kojima li ritenevano troppo spaventosi per lui, "ma - conclude - a me non importava, li guardavo lo stesso".



