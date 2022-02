Hideo Kojima lancia una nuova serie di podcast ma solo in giapponese

Hideo Kojima ha pubblicato il primo episodio di Radioverse, una nuova serie di podcast curata dallo stesso producer e game designer giapponese, il primo volume è disponibile ora su Amazon Audible.

La brutta notizia? Hideo Kojima's Radioverse è disponibile solo in giapponese, purtroppo altri idiomi non sono supportati e dunque è difficile seguire la trasmissione per chi non conosce la lingua. Radioverse segue il format tipico dei podcast e dunque troviamo Hideo Kojima intento a chiacchierare con gli ospiti di cinema, videogiochi, musica e in generale delle sue passioni.

Per l'episodio di debutto Kojima si intrattiene con i membri del canale YouTube giapponese 2BRO, che può contare su ben tre milioni di follower. Non sappiamo quale sarà l'esatta cadenza del podcast ma chissà che nei prossimi episodi non possa esserci spazio anche per anticipazioni sui prossimi progetti di Hideo legati al mondo dei videogiochi e non solo.

Difficile invece ipotizzare una versione localizzata a meno che non si voglia ridoppiare l'intero podcast almeno in lingua inglese, operazione comunque non immediata e che comporta dei costi non indifferenti. Qualcuno di voi conosce il giapponese? Fateci sapere nei commenti se avete ascoltato il podcast di Hideo Kojima e se sono emerse informazioni interessanti da quest'ultimo.