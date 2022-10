Hideo Kojima lavora con Elle Fanning: Overdose, Death Stranding 2 o un nuovo gioco?

A seguito di alcuni cripitici post, che hanno instillato il seme della curiosità nelle menti degli appassionati, il primo mistero in relazione al nuovo gioco di Hideo Kojima è stato finalmente svelato. Adesso conosciamo l’identità dell’attrice che comparirà nella prossima opera del leggendario game designer.

Tutto è cominciato al Tokyo Game Show, quando al booth di Kojima Productions è apparso il poster di una donna dal volto nascosto, che recava la scritta: chi sono io? Di recente lo stesso Kojima ha detto che la risposta al “chi” sarebbe stata svelata al prossimo “dove” – che si è rivelato essere il PAX Australia 2022. Basta infatti scansionare il codice QR sul nuovo poster per veder apparire un’immagine di Elle Fanning con un’altra scritta che non lascia spazio a dubbi: A Hideo Kojima Game x Elle Fanning.

In sostanza, l’attrice comparirà nel prossimo gioco di Kojima e in futuro è possibile che il game designer ci svelerà altri membri eminenti del cast legato al nuovo progetto. Nata nel 1998, Mary Elle Fanning è la sorella minore di Dakota Fanning e proprio come lei ha iniziato a recitare sin da giovanissima in pellicole come L'asilo dei Papà, Il mio amico a quattro zampe, Babel, The Nines, Il curioso caso di Benjamin Button, Somewhere, Super 8 di J.J. Abrams, Maleficent e Maleficent Signora del male, oltre a comparire in serie TV come Taken, Giudice Amy, CSI New York, Dr. House, Law & Order e Criminal Minds.

In attesa di scoprire se figurerà nel titolo sviluppato per il mondo Microsoft o nella chiacchierata seconda iterazione di Death Stranding per PlayStation, che stando alle voci dovrebbe avere il nome in codice di Ocean. Non ci resta quindi che lasciarvi la parola: che cosa ne pensate della partecipazione di Elle Fanning al nuovo progetto di Kojima Productions? E quale potrebbe essere il gioco in questione? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.