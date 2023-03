Hideo Kojima loda i Maneskin e apprezza Rush! ma i commenti su Instagram lo deridono

Sappiamo che Hideo Kojima è un fan dei Maneskin e il celebre producer giapponese lo ha ribadito in un post su Instagram nel quale sottolinea come Rush, l'ultimo disco dei Maneskin, sia in alta rotazione nel suo lettore ormai da molte settimana.

Come parte della campagna promozionale del nuovo disco del gruppo italiano, Hideo Kojima ha pubblicato un breve quote sul suo profilo Instagram, un messaggio nel quale loda il gruppo italiano e promuove a pieni voti il sound di Rush! e l'estetica della band capitanata da Damiano.

Fino a qui niente di strano, se non fosse che nel giro di pochi minuti il post sul profilo Instagram di Hideo Kojima si è riempito di messaggi, principalmente di giocatori italiani, che oltre a sottolineare "l'incredibile somiglianza tra Damiano dei Maneskin e Hideo Kojima" (riprendendo un celebre meme) hanno iniziato a deridere sia Mr. Kojima che Damiano e compagni, accusando il primo di ascoltare musica orrenda e i secondi di fare musica spazzatura.

In poco più di trenta minuti il post ha raccolto oltre 2.000 like e decine di commenti, molti dei quali non troppo positivi in realtà. Hideo Kojima non ha mai nascosto il suo apprezzamento per i Maneskin e il gruppo è molto popolare in Giappone, dove l'album Rush! ha ottenuto un buon successo.