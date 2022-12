Hideo Kojima: dopo Metal Gear Solid sono finito in ospedale, non mi sono mai ripreso

Nel corso della lunghissima intervista concessa ai microfoni di IGN, Hideo Kojima ha parlato tra le altre cose, anche di Metal Gear Solid, confermando come Kojima Productions non lavorerà su IP su licenza, preferendo concentrarsi sulla creazione di universi propri.

Ma non solo, perché Kojima ha parlato anche del suo lavoro in Konami, ricordando come abbia ricoperto per la compagnia anche ruoli dirigenziali i quali richiedevano che Hideo fornisse "proiezioni di vendita realistiche" per i progetti in sviluppo, un ruolo ricoperto al massimo delle sue possibilità nonostante tante difficoltà legate ai budget e alla comunicazione con i fondatori e manager dell'azienda giapponese.

Kojima afferma poi di aver sempre avuto un alleato in Kagemasa Kozuki, fondatore e presidente di Konami Corporation e in particolare ricorda un episodio legato allo sviluppo di Metal Gear Solid:

"Sono sempre esausto dopo aver sviluppato un gioco. Dopo Metal Gear Solid in particolare non mi sono mai davvero ripreso del tutto, mi sono ritrovato a girare da un ospedale all'altro e in quel periodo M. Kozuki fu l'unico a preoccuparsi per me e la mia salute."

Il producer giapponese ha ricordato poi come al momento di fondare Kojima Productions non avesse nulla, nemmeno uno studio o una attrezzatura adeguata, la fase di startup però venne superata brillantemente anche grazie all'aiuto di amici come Norman Reedus e Yoji Shinkawa.