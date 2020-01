Hideo Kojima mostra la sua ultima creazione: un tablet

Hideo Kojima, leggendario game designer giapponese, è agli onori della cronaca videoludica da quando ha creato la serie di Metal Gear Solid, e non perde occasione per far parlare di sé. Nello specifico, stavolta ha svelato la sua ultima creazione su Twitter: si tratta di un tablet.

Già, Hideo Kojima ha prodotto un tablet. Stando a quanto mostrato, monta uno schermo LCD su una scocca di plastica di colore nero matto. Ha un piccolo slot per il pennino, e porta il logo di Kojima Productions sul fondo, e sul retro ha disegnata la mascotte dell'azienda, Ludens, e la scritta "From Sapiens to Ludens".

Si vede anche un piccolo tasto sotto lo schermo del tablet, che dovrebbe servire o a cancellare il disegno o a portare direttamente alla schermata principale. Purtroppo però non c'è modo di sapere come funzioni l'interfaccia, a meno che Kojima stesso non decida di rivelare maggiori dettagli o, perché no, di produrlo. Voi che ne pensate? Sareste interessati ad un tablet brandizzato Kojima Productions?

Nel frattempo a divertirsi è Yoji Shinkawa, al quale Kojima ha passato il tablet per farglielo provare. L'artista ha disegnato un Sam stilizzato che è troppo bello per essere cancellato, come ha scritto lo stesso Kojima-san.

