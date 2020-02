Hideo Kojima non sarà alla GDC di San Francisco per l'allarme Coronavirus

Hideo Kojima ha annunciato che non prenderà parte alla GDC di San Francisco, in programma dal 16 al 20 marzo. Il fondatore di Kojima Productions ha preferito rinunciare a causa dell'allarme globale per il Coronavirus.

Hideo avrebbe dovuto tenere un panel dedicato all'implementazione dell'Intelligenza Artificiale in Death Stranding in programma per il 16 marzo, l'evento è stato però cancellato su richiesta di Hideo Kojima, che non prenderà parte alla fiera, e dunque neanche al secondo panel in programma il 19 marzo, quest'ultimo con protagonisti i dipendenti di Kojima Productions.

Nei giorni scorsi altri eventi sono stati cancellati, Sony ha confermato che non parteciperà al PAX East di Boston a fine febbraio, rimandando così la nuova dimostrazione pubblica di The Last of Us Parte 2. Sony salterà anche la GDC insieme a Facebook/Oculus, con quest'ultima che ha organizzato un livestream di presentazione dei nuovi prodotti per sopperire all'assenza di uno show fisico.

Una situazione piuttosto delicata, vedremo come si evolverà nei prossimi giorni, per il momento in ogni caso è confermato che Hideo Kojima e la squadra di Kojima Productions non prenderanno parte alla Game Developers Conference di marzo a San Francisco.