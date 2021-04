Hideo Kojima: il nuovo gioco di Kojima Productions sarà esclusiva Xbox?

Vi ricordate la statua di Ludens nell'ufficio di Phil Spencer? Potrebbe non essere un caso almeno stando alle parole di Jeff Grubb, che parla di intensi contatti tra Microsoft e Kojima Productions.

Partiamo dal principio, nella giornata di ieri Blue Box ha annunciato Abandoned per PS5, un Survival FPS dalle tinte horror in arrivo esclusivamente su PlayStation 5. Il team è praticamente esordiente e non esistono canali social o un sito web della compagnia, come è possibile dunque che uno studio nato praticamente dal niente possa produrre un gioco esclusivo per PS5?

In molti hanno subito pensato al coinvolgimento di Hideo Kojima e Kojima Productions, ricalcando un copione già visto durante il reveal di Metal Gear Solid V The Phantom Pain. In realtà Hideo Kojima non ha alcun legame con Blue Box e Abandoned non è il nuovo gioco del papà di Metal Gear Solid e Death Stranding, come confermato anche da Jeff Grubb.

ll giornalista di Venture Beat però si spinge oltre citando una possibile collaborazione tra Hideo Kojima e Xbox: "non posso confermare nulla e non so se la trattativa sia conclusa ma da quello che ho sentito dire Hideo Kojima rientra in un piano di Microsoft che prevede collaborazioni con i migliori talenti giapponesi."

Il prossimo progetto di Hideo Kojima sarà dunque esclusiva Xbox? Secondo Yoji Shinkawa il nuovo gioco di Kojima Productions verrà annunciato presto, dunque ne sapremo di più nel prossimo futuro.