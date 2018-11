Hideo Kojima ospite di Conan O'Brien stanotte: novità per Death Stranding?

Conan O'Brien si trova attualmente in Giappone, e alle 04:00 italiane del 29 novembre condurrà una nuova puntata del suo show in compagnia di Hideo Kojima. Con l'occasione verranno svelate importanti novità su Death Stranding?

Che Conan O'Brien si sarebbe recato in Giappone per fare due chiacchiere con Hideo Kojima, lo si sapeva già dallo scorso settembre, quando i due hanno celebrato il loro recente incontro su Twitter (come potete vedere nei tweet riportati a fondo pagina).

"Qualcosa di segreto" bolle in pentola, stando alle parole di Conan O'Brien. Considerando che Hideo Kojima sarà presente allo show di stanotte, il pensiero dei fan non può che ricadere su Death Stranding, l'attesissima nuova IP di Kojima Productions attesa in esclusiva su PlayStation 4.

Nonostante la pubblicazione di diversi trailer e immagini nel corso degli ultimi mesi, il gioco rimane ancora avvolto nel mistero. Forse ne sapremo di più durante lo show di Conan O'Brien? Per scoprirlo non rimane che attendere le prossime ore.

Secondo gli ultimi rumor, pare che Death Stranding possa ricevere finalmente una data di lancio ai Game Awards 2018, evento in programma venerdì 7 dicembre a partire dalle 02:30 italiane. A quanto pare, lo stesso trattamento potrebbe essere riservato anche a Dreams e Ghost of Tsushima.