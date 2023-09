Hideo Kojima e Overdose, che fine ha fatto il gioco xCloud? Ne parla Phil Spencer

Nonostante la trasferta estiva della divisione marketing di Microsoft presso Kojima Productions, le informazioni sul nuovo progetto della software house destinato a xCloud sono ancora molto ridotte.

Una circostanza della quale ha di recente discusso Phil Spencer. Nel corso della sua trasferta nipponica per il Tokyo Game Show 2023, il dirigente Xbox ha infatti citato la collaborazione con Hideo Kojima nel corso di un'intervista concessa al portale giapponese Game Watch.

Grazie all'interessante chiacchierata, apprendiamo che Phil Spencer farà visita agli studi di Kojima Productions tra pochi giorni, proprio per avere aggiornamenti sullo stato dei lavori. Lo sviluppo del titolo - divenuto informalmente noto come Project Overdose nel corso dell'ultimo anno - starebbe comunque procedendo molto bene, ma Microsoft non desidera mettere pressione al game director. Hideo Kojima, spiega Spencer, è un "creativo visionario" e grazie a xCloud sta dando vita a un progetto notevolmente innovativo. Per questa ragione, conclude il volto di Microsoft Gaming, Redmond non vuole spingerlo a organizzare una nuova presentazione, non finché lo stesso fondatore di Kojima Productions non si sentirà pronto a parlare apertamente delle caratteristiche del suo prossimo gioco.

Nel frattempo, nessuna finestra di uscita per Death Stranding 2, il cui sviluppo procede parallelamente a quello della misteriosa esclusiva Microsoft.