Hideo Kojima parla di Abandoned: le riflessioni del papà di Metal Gear nel podcast Spotify

Il nuovo appuntamento di Hideo Kojima con il podcast su Spotify offre al maestro giapponese l'opportunità di parlare del suo rumoreggiato coinvolgimento nel progetto di Abandoned, il misterioso sparatutto horror in soggettiva annunciato dagli studi Blue Box diretti da Hasan Kahraman.

Il boss di Kojima Productions affronta questa delicato argomento insieme al noto giornalista e presentatore videoludico Geoff Keighley per aiutare gli appassionati a fare definitivamente chiarezza sulle voci di corridoio rincorsesi in rete in merito, appunto, all'ipotizzata partecipazione dello stesso Kojima nello sviluppo di Abandoned.

Ad una delle tante domande postegli dall'amico Keighley, Kojima ha perentoriamente risposto che "beh, francamente non so cosa sia Abandoned e all'inizio non capivo perché la gente continuasse a chiedermi informazioni su questo gioco. Gli utenti mi hanno mandato una marea di foto di questo Hasan, a un certo punto sono arrivato a ricevere fino a 20 foto deepfake al giorno che mi ritraevano nei panni di Hasan. Devo ammetterlo, è stata una seccatura ed è proseguita per quasi due anni".

Ricordando le modalità scelte per svelare lo sviluppo di Metal Gear Solid 5 e l'analoga strategia comunicativa adottata da Blue Box per condividere nuovi dettagli su Abandoned, Kojima si rivolge direttamente a Geoff Keighley ricordandogli come "eri coinvolto in qulla faccenda del reveal di MGS5 e la cosa è stata piuttosto divertente. Ma la gente dovrebbe sapere che non tendo a fare la stessa cosa due volte. Non ho mai parlato con Hasan. Il suo gioco deve essere ancora lanciato, giusto? Non credo che ci sia molto che possa dire o fare a questo punto. La gente continua a credere che sia coinvolto in quel progetto, quindi posso solo consigliare ad Hasan di sbrigarsi a lanciarlo, così tutte queste speculazioni finiranno. Ma ribadisco, non sono coinvolto in alcun modo nello sviluppo di Abandoned".