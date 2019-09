Hideo Kojima pensa ad un evento speciale per il lancio di Death Stranding

Death Stranding si avvicina sempre più al suo debutto e, per celebrare l'arrivo del suo nuovo ambizioso progetto per PlayStation 4, Hideo Kojima sta pensando di allestire di un evento speciale fissato per l'8 novembre.

Tramite il suo sempre attivo profilo Twitter, il director nipponico ha ripercorso il lancio, risalente a quattro anni fa, di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, ultimo episodio della saga stealth curato da Kojima prima che si concretizzasse il suo divorzio da Konami. In quel caso, non ci fu alcun evento speciale a celebrare l'arrivo del gioco, a differenza di quanto avvenuto nel 2010 con Metal Gear Solid: Peace Walker. Kojima ha però espresso la volontà di replicare un'esperienza simile in concomitanza dell'arrivo di Death Stranding, per quanto al momento l'autore non abbia ancora avuto tempo e modo di organizzare nulla di concreto. Del resto, come da lui stesso ammesso, Kojima Productions si trova in una fase di lavoro intensivo per poter riuscire a rispettare la scadenza promessa a Sony e a tutti i giocatori che attendono con ansia il gioco.

Approfittiamo inoltre dell'occasione per riportarvi in calce una nuova immagine off-screen condivisa dall'eccentrico director, in cui viene ritratto il solito Sam Bridges seduto su una delle immense distese che fanno da scenario agli eventi del gioco.

Death Stranding sarà pubblicato in esclusiva su PlayStation 4 l'8 novembre 2019. Recentemente sono state diffuse nuove immagini del gioco catturate su PS4 Pro. Sapevate che Kojima ha dovuto abbandonare l'idea di un altro gioco per potersi dedicare a Death Stranding?