Hideo Kojima e Phil Spencer si incontrano: tra gite di piacere e discussioni sui progetti

"Il team di Phil Spencer ha visitato la Kojima Productions". Così si apre il semplice post di Hideo Kojima sul proprio account Twitter/X in cui si parla di una gita in Giappone in cui Xbox e lo studio di Kojima hanno discusso del nuovo gioco.

Il nuovo progetto in questione, come si rumoreggia da qualche tempo, potrebbe chiamarsi Overdose, un gioco che Kojima aveva in mente da 6 anni. Non è da escludere che sia stato argomento di discussione nel corso di quest'ultima rimpatriata fra Kojima e i vertici di Xbox.

In un'intervista rilasciata al Tokyo Game Show 2023, Spencer aveva effettivamente anticipato la sua intenzione di visitare Kojima nei giorni successivi alla convention e così è stato: i due, accompagnati dai relativi team, hanno creato una vera e propria occasione di convivialità che li ha portati in gita al tempio Kanda Myojin.

Nell'ottica di un rafforzamento del legame fra le due squadre, che si presuppone vada innegabilmente a beneficio dell'intero progetto, ancora non trapelano informazioni sul nuovo gioco di Kojima, così come non trapelarono durante la trasferta estiva della divisione marketing di Microsoft presso Kojima Productions.

Ad oggi sappiamo solo che si tratterà di una esclusiva Xbox e che, stando alle dichiarazioni di Spencer, Kojima ha ancora bisogno di un po' di tempo per capire come presentare l'opera. Non riamne che aspettare fiduciosi, dunque.