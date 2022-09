Hideo Kojima e Phil Spencer si sono incontrati durante il Tokyo Game Show

Nei giorni del Tokyo Game Show, il CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer si è recato in Giappone per ribadire l'impegno di Xbox con i giocatori del paese. Durante la permanenza dall'altra parte del pianeta, ne ha anche approfittato per fare visita ad uno dei suoi partner più importanti, nonché figura di assoluto rilievo nel panorama videoludico.

Durante il Tokyo Game Show Phil Spencer ha fatto visita ad Hideo Kojima e i ragazzi di Kojima Productions, il cui quartier generale sorge a Shinagawa, uno dei quartieri speciali di Tokyo. Come testimonianza dell'incontro ci sono quattro fotografie che li ritraggono sorridenti assieme e celano alcuni dettagli interessanti, come la presenza dell'immancabile Homo Ludens dello studio giapponese oppure la maglietta scelta da Kojima per accogliere Spencer, dedicata alla serie anime Lycoris Recoil.

Di cosa hanno parlato Spencer e Kojima? Questo, al momento, non è dato saperlo con certezza, ma siamo sicuri che tra gli oggetti della loro conversazione c'è stato anche il progetto di Kojima Productions esclusivo per Xbox. Il gioco, basato sul cloud, è stato annunciato nel corso dell'Xbox & Bethesda Showcase dello scorso giugno, e rappresenta ancora oggi un mistero. Secondo alcune voci si chiamerebbe Overdose e sarebbe un horror, ma è ancora tutto da vedere. Intanto, godetevi gli scatti in calce a questa notizia.