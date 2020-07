Hideo Kojima predice il futuro? Il designer afferma di non essere un profeta

Molti dei giochi di Hideo Kojima sono ambientati in un futuro prossimo, e in più di un'occasione il game designer giapponese, dall'alto della sue fervida immaginazione, ha anticipato delle dinamiche che poi si sono davvero presentate nella vita reale. Secondo alcuni, Kojima avrebbe predetto il Coronavirus in Death Stranding.

In Metal Gear Solid 2, invece, raccontò con molti anni d'anticipo il tema della manipolazione della verità con le fake news in una società profondamente connessa ad internet, un argomento divenuto oggigiorno d'incredibile attualità. L'autore ha già avuto modo di discutere dell'argomento qualche giorno fa, quando durante una chiacchierata con Geoff Keighley ha scherzato dicendo che se fosse davvero un profeta, si sarebbe "servito di questa capacità per creare un gioco capace di vendere più copie".

Il buon Kojima, in ogni caso, l'aria da profeta non se l'è ancora scrollata da dosso, e attraverso i canali ufficiali di Kojima Productions ha ulteriormente elaborato il suo pensiero in merito, spiegando come riesce ad anticipare di molti anni il futuro senza, tuttavia, essere un profeta: "Credo che tutti sono in grado di predire facilmente ciò che accadrà domani, o dopodomani, perché è una diretta continuazione dell'oggi. Ma quando bisogna anticipare il futuro di 5 o 10 anni, è più difficile. Nel mio caso, provo sempre a tenermi aggiornato con i giornali e i report sulle scienze, specialmente sullo stato dell'arte della tecnologia e della medicina, l'esplorazione spaziale, la robotica e le ricerche sull'Intelligenza Artificiale. [...] Sono stato invitato a visitare i laboratori di ricerca di certe compagnie, e ho creduto di essere entrato in un mondo sci-fi. Alcuni "semi" (segni) del futuro possono essere trovati in tutto il mondo, se guardi da vicino". Ho usato questi "semi" come base e gli ho dato una spinta. Per questo genere di cose, hai bisogno dell'immaginazione di un autore".

"Michel Crichton legge delle notizie di un satellite precipitato, quindi le espande con la sua immaginazione e scrive 'Andromeda'. Oppure Sakyo Komatsu, che ha imparato le meccaniche della convezione nel mantello terrestre, per poi proiettare le sue teorie e i suoi numeri nel futuro pubblicando Japan Sinks. Questi semi del futuro si annidano nei movimenti e nelle tendenze di tutto il mondo - nella tecnologia, nelle scoperte, nella politica. Cose come terapia genica, compagnia mercenarie, veicoli senza pilota (droni), esoscheletri, stampanti 3D, tecnologia anti-invecchiamento, IA, frammentazione del mondo".

"Queste sono le basi su cui formulo le mie trame. Non è difficile. Nel mio caso, non sono previsioni, ma semplicemente fantasie basate su scienza e speculazioni. E come avete visto, ho buone probabilità di farlo nel modo giusto. Sto solo fantasticando anticipando il futuro dell'intrattenimento. Non sono un profeta".

Trovate il suo messaggio completo in calce a questa notizia. Cosa ne pensate delle sue parole? Ne approfittiamo per ricordarvi che, dopo essere stato pubblicato in esclusiva console su PS4, Death Stranding è arrivato anche su PC (Steam ed Epic Games Store).