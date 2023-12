Hideo Kojima presenta OD: l'esperienza horror terrorizza in video ai Game Awards

Overdose, l'attesa esclusiva Xbox di Hideo Kojima, si ritaglia uno spazio ai Game Awards 2023 con la presentazione ufficiale di OD, la nuova esperienza horror sviluppata da Hideo Kojima in collaborazione con Xbox Game Studios.

Il teaser in-engine sfornato dalle fucine digitali di Kojima Productions e dalla macchina comunicativa della casa di Redmond ci offre uno spaccato dell'esperienza grafica promessaci dal papà di Metal Gear e Death Stranding.

Nel video possiamo infatti osservare le versioni scansionate in fotogrammetria digitale dei protagonisti di OD, un progetto che promette di offrire un comparto tecnico indistinguibile dalla realtà grazie agli avanzati strumenti creativi di MetaHuman e Unreal Engine 5.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del Reveal Trailer di OD - A Hideo Kojima Game mostrato in coincidenza dei Game Awards 2023 e, come di consueto, vi invitiamo a servirvi del modulo dei commenti per condividere le vostre sensazioni e analisi sulla nuova esperienza interattiva a tinte horror destinata ad approdare (presumibilmente) in esclusiva verdecrociata su PC, Xbox Series X|S e Game Pass in una finestra temporale che deve essere ancora fissata da Microsoft e Kojima Productions.