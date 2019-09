Hideo Kojima presenterà Death Stranding all'IgroMir di Mosca

PlayStation Russia ha annunciato che Hideo Kojima sarà all'IgroMir 2019in programma il 5 ottobre a Mosca. Il papà di Metal Gear sbarcherà per la prima volta in Russia con l'obiettivo di presentare Death Stranding al pubblico locale.

Per l'occasione, si legge nella presentazione dell'evento, Hideo Kojima "parlerà con i fan e scatterà foto con loro", purtroppo non ci sono altri dettagli e non sappiamo se sia prevista la pubblicazione di materiale inedito, anche se l'ipotesi appare decisamente probabile. Quasi certamente Sony utilizzerà assets già editi doppiati o sottotitolati in russo per il pubblico della fiera. Hideo Kojima ha presentato recentemente Death Stranding in vari paesi del mondo tra cui gli Stati Uniti (E3 2019) parte dell'Europa e ovviamente in Giappone, in occasione del Tokyo Game Show della scorsa settimana.

Death Stranding è atteso per il prossimo 8 novembre su PS4 e PlayStation 4 PRO, recentemente Hideo Kojima ha parlato dei tempi di sviluppo rivelando che il gioco ha occupato ottanta persone per circa tre anni, una tempistica di sviluppo non eccessiva e in linea con i tempi richiesti da altre produzioni AAA.