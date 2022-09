Anche Hideo Kojima promuove Cyberpunk Edgerunners: 'è grandioso!'

Con l'annuncio della modalità Ray Tracing Overdrive di Cyberpunk 2077, prosegue il supporto post lancio offerto da CD Projekt RED all'ambiziosa quanto controversa produzione.

Nel frattempo, l'immaginario di Night City continua ad espandersi, grazie ad una interessante selezione di opere spin-off. Dopo la mini-serie a fumetti Cyberpunk: Trauma Team, l'universo a tinte al neon ha invaso anche il mondo dell'animazione. Affidata alle mani di Studio TRIGGER, l'IP si è tramutata in Cyberpunk: Edgerunners, serie sviluppata in collaborazione con Netflix e la stessa CD Projekt RED.



Molto apprezzata da pubblico e critica, la produzione ha conquistato anche Hideo Kojima, da sempre grande appassionato di cinema e animazione. Con i cinguettii che trovate in calce, il game designer si è affacciato su Twitter per descrivere Cyberpunk: Edgerunners come assolutamente "grandioso". Dopo aver visionato tutti gli episodi in un'unica sessione, l'autore di Death Stranding si è detto particolarmente felice della direzione intrapresa da Studio TRIGGER, la cui identità artistica non pare essere stata influenzata dal mercato occidentale. Nel suo apprezzamento per Cyberpunk: Edgerunners, Kojima ha inoltre citato Cyber City: Oedo 808, che identifica come una delle fonti d'ispirazione principali dell'anime.

Per tutti i dettagli sulla produzione animata ora disponibile nel catalogo di Netflix, vi segnaliamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Cyberpunk: Edgerunners, a cura di Alessio Micheloni.