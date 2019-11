Hideo Kojima pronto al post Death Stranding: primi indizi sul prossimo progetto!

Death Stranding è disponibile su PlayStation 4 da poco più di una settimana e, nei panni di Sam Porter Bridges, molti giocatori sono ancora immersi nel loro viaggio attraverso gli Stati Uniti, nel tentativo di riconnettere la società di un'America andata in frantumi.

Nel frattempo, Hideo Kojima sembra essere pronto a guardare al futuro e ad un nuovo progetto. Già nel corso del mese di ottobre, ospite al Colonia Film Festival, il game director aveva confermato di star lavorando al suo prossimo progetto. In quell'occasione, tuttavia, non aveva offerto al pubblico alcun tipo di informazione sulla natura di quest'ultimo. Ora, nel corso di un'intervista concessa al The Guardian, Kojima ha scelto di fornire qualche primo, criptico, indizio!



Inevitabilmente interrogato sulle sue intenzioni future dal noto quotidiano britannico, il creatore della Metal Gear Saga e di Death Stranding ha dichiarato: "Non posso parlarne ad ora, ma è qualcosa che non avete mai visto. È un gioco, ma anche un film...no, sto iniziando a dirlo!". "Attualmente - ha proseguito - tu puoi trasmettere Esport e le persone lo guardano. Qual è il prossimo passo? Un creator realizza un gioco, qualcuno lo gioca, e nel futuro gli spettatori potrebbero diventare anche creator. Non posso dire di più".



In attesa di scoprire qualcosa di più, ricordiamo che Hideo Kojima ha recentemente discusso anche della possibilità di realizzare un gioco horror.