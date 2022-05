Hideo Kojima 'punisce' Norman Reedus per il leak di Death Stranding 2

nella giornata di ieri, mentre ripercorreva i momenti salienti della sua carriera e discuteva dei propri progetti, il buon Norman Reedus ha confermato di essere impegnato su Death Stranding 2. La notizia ha prevedibilmente fatto il giro del mondo in un battibaleno, poiché Kojima Productions non ha ancora annunciato ufficialmente il progetto.

L'impressione è che l'attore abbia parlato con troppo anticipo, dunque il pensiero di molti fan è automaticamente andato a Hideo Kojima, che potrebbe aver visto i propri piani di marketing parzialmente rovinati. Per fortuna, sembra che il game designer giapponese non si sia scomposto più di tanto, anzi, ha anche trovato il tempo per scherzarci su! Questa mattina ha pubblicato una serie di tre scatti che lo vedono impugnare la mazza di Negan di The Walking Dead per "punire" scherzosamente (o almeno ce lo auguriamo!) Norman Reedus, reo di aver spifferato alla stampa l'esistenza di Death Stranding 2.

"Vattene nella tua stanza, amico mio", scrive Kojima accanto agli scatti, aggiungendo una faccina con gli occhi a cuoricino che lascia trasparire tutto il suo affetto nei confronti dell'attore. Il rapporto tra i due è sicuramente salvo, mentre la nostra curiosità è cresciuta ulteriormente. Non vediamo l'ora di saperne di più su Death Stranding 2!