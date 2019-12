Hideo Kojima e Reggie Fils-Aimé: il gioco in streaming è il futuro

L'edizione 2019 dei The Game Awards, show condotto ed ideato da Geoff Keighley, ha visto la partecipazione di un ampio numero di grandi esponenti dell'industria videoludica.

La redazione del The Hollywood Reporter ha avuto modo di dialogare con alcuni di queste personalità, tra le quali troviamo anche Reggie Fils-Aimé e Hideo Kojima. Nel corso delle rispettive interviste, sia l'ex Presidente di Nintendo America sia il fondatore di Kojima Productions, attualmente impegnato in un nuovo progetto, hanno avuto modo di esprimere il proprio punto di vista sul gioco in streaming.

In particolare, Reggie Fils-Aimé ha indicato nei progressi realizzati in questo settore l'elemento più rivoluzionario di quest'annata videoludica. "Con la tecnologia che evolve per diventare cloud - ha evidenziato il veterano dell'industria - e con la velocità dei download che cresce, ciò che significa è che sarà possibile giocare qualsiasi gioco su qualsiasi device in qualunque momento". La vera svolta, ha sottolineato Fils-Aimé, non sarà immediata, ma avrà luogo nel corso del prossimo decennio.



Da parte sua, Hideo Kojima ha invece affermato di aspettarsi, già nel 2020, un maggior focus sul gioco in streaming, contestualmente ad una minore attenzione nei confronti delle piattaforme. "Per tutti i creatori di gioco del mondo, e per i film maker - ha concluso - la tecnologia diventerà maggiormente una sola...e tutti saranno uniti".