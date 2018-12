Hideo Kojima rende omaggio a una scena di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty

Nonostante il burrascoso addio a Konami avvenuto dopo l'uscita di Metal Gear Solid V The Phantom Pain, Hideo Kojima è rimasto fortemente legato alla serie, come dimostra anche un recente tributo postato sul suo profilo Twitter...

Il producer e game designer giapponese ha pubblicato una foto che lo ritrae mentre imita la posa di Solid Snake sul ponte Washington a New York, una delle più note cutscene di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, uscito nel 2002 su PlayStation 2. Su Twitter c'è anche chi ha già realizzato un fotomontaggio per rendere ancora più chiara la fonte di ispirazione per lo scatto...

Ricordiamo che Kojima è attualmente al lavoro su Death Stranding, nuovo progetto che vede coinvolto anche l'attore Norman Reedus, il gioco è ancora privo di una finestra di lancio ma secondo alcuni rumor recenti potrebbe vedere la luce nel corso del 2019: Hideo Kojima e Sony non hanno però confermato o commentato queste indiscrezioni.