Hideo Kojima riceve un premio delle Belle Arti dal Giappone per Death Stranding

Per il lavoro svolto dall'eclettico papà di Metal Gear nel dare forma alla nuova esperienza sci-fi di Death Stranding, il Governo Giapponese decide di celebrare il talento di Hideo Kojima con un premio delle Belle Arti.

A renderlo noto sono gli stessi rappresentanti di Kojima Productions nel riferire, appunto, come il loro fondatore Hideo Kojima abbia appena ricevuto un premio delle Belle Arti da parte del Ministero Giapponese dell'Istruzione, della Cultura, dello Sport, della Scienza e della Tecnologia.

Il comitato ministeriale che ha insignito Kojima del prestigioso Media Arts Awards per le Belle Arti sottolinea l'impegno profuso dallo stesso papà di Metal Gear nel plasmare, con Death Stranding, una dimensione capace di superare le teorie esistenti sulle connessioni tra giocatori che coabitano in un medesimo contesto virtuale.

Hideo Kojima è il secondo sviluppatore di videogiochi ad essere scelto per l'annuale Premio delle Belle Arti del Ministero dell'Istruzione Giapponese con la categoria Arti Multimediali istituita nel 2008: il primo maestro del settore a conseguire questo importante riconoscimento è stato, nel 2010, Shigeru Miyamoto, il leggendario papà di Super Mario e The Legend of Zelda. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Death Stranding Director's Cut.