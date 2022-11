Hideo Kojima risolve l'enigma 'Where Am I': Shioli Kutsuna farà parte del suo nuovo gioco

E mentre i fan si interrogano sul nuovo teaser di Hideo Kojima incentrato su 'How', il celebre game designer dà intanto la risposta a "Where Am I" rivelando l'attrice che si cela dietro al precedente enigma e che si unisce quindi al suo nuovo progetto videoludico.

Shioli Kutsuna farà parte del nuovo gioco di Hideo Kojima, andandosi quindi ad unire ad Elle Fanning già confermata in precedenza: a rivelarlo è il sito ufficiale giapponese di Kojima Productions. Classe 1992, di origini giapponesi seppur nata a Sydney in Australia, Kutsuna ha iniziato la sua carriera di attrice nel 2007 sul piccolo schermo, per poi esordire al cinema nel 2009. Sebbene la sua filmografia abbia all'attivo prevalentemente produzioni nipponiche, l'attrice è nota al pubblico internazionale per aver preso parte a Deadpool 2, dove ha vestito i panni di Yukio; nel 2016 è stata coinvolta anche nel film d'animazione Kingsglaive Final Fantasy XV, dove ha doppiato Lunafreya per il mercato nipponico.

Ovviamente è ancora troppo presto per scoprire quale sarà il ruolo di Kutsuna all'interno del nuovo gioco di Kojima (che potrebbe forse essere il rumoreggiato Death Stranding 2 stando ad alcuni indizi), ma è chiaro che ancora una volta l'iconico autore stia coinvolgendo un cast di spessore per la sua nuova produzione. Non è dunque assolutamente da escludere che altri celebri attori siano coinvolti nell'opera, in attesa di scoprire il significato dietro il teaser 'How' recentemente pubblicato da Kojima su Twitter.