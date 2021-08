Hideo Kojima: secondo una teoria dei fan, è partito un countdown su Twitter

Negli ultimi tempi si tende ad analizzare qualsiasi contenuto pubblicato da Hideo Kojima al fine di individuare possibili riferimenti al suo prossimo progetto o collegamenti al tanto chiacchierato Abandoned e di recente è emersa in rete una nuova teoria dei fan.

Tutto parte da una serie di foto scattate allo smartphone che il game designer pubblica ogni mattina e con le quali condivide con i suoi follower il brano musicale che sta ascoltando. Ad insospettire gli utenti è un bizzarro particolare che riguarda questi messaggi: l'ora sullo schermo dello smartphone. C'è chi ha notato come il minuto degli ultimi scatti sia sempre lo stesso, invece l'ora vada scorrendo come se fosse un contro alla rovescia. Il primo post è stato fatto alle 9:54, il secondo alle 8:54 e il terzo alle 6:54. Con un po' di fantasia, c'è chi sostiene che il '54' non sia altro che un riferimento alle lettere S e H, ovvero a Silent Hills.

Un'ipotesi molto più plausibile, invece, è che Kojima stia approfittando dell'assurda situazione che sta riguardando Abandoned su PlayStation 5 e abbia deciso di pubblicare una serie di contenuti sui social con il solo scopo di stuzzicare gli utenti e alimentare le teorie. Non a caso qualche giorno fa Kojima ha indirettamente citato Abandoned sui social pubblicando lo scatto di un poster horror. Vi ricordiamo che il teaser di Abandoned è finalmente stato pubblicato sulla console Sony tramite un'app e i contenuti al suo interno hanno deluso i giocatori tanto per la qualità, quanto per la quantità.