Hideo Kojima sente la mancanza di Policenauts: 'Avevo idee per un seguito'

Sebbene sia famoso ed amato in tutto il mondo principalmente per le serie di Metal Gear Solid e di Death Stranding, nel corso della sua carriera Hideo Kojima ha posto la propria firma su diversi altri giochi sconosciuti ai più ma divenuti ugualmente di culto. E tra questi non può ovviamente mancare Policenauts.

Pubblicato esclusivamente in Giappone su diversi sistemi, come la prima PlayStation nel 1995 o su SEGA Saturn nel 1996, Policenauts non ha mai visto un debutto ufficiale in occidente nonostante le numerose richieste dei giocatori, sebbene una traduzione amatoriale in inglese sia stata comunque pubblicata nel 2009. L'avventura sci-fi interattiva prodotta da Konami, che tra i suoi personaggi includeva anche la celebre Meryl Siverburgh riproposta pochi anni dopo in Metal Gear Solid, ottenne all'epoca pregevoli consensi di critica e pubblico grazie alla qualità della sua storia, la caratterizzazione dei protagonisti e lo splendido stile grafico adottato.

Kojima non ha mai nascosto il suo affetto nei confronti di Policenauts e, in una serie di tweet, ha inoltre rivelato che all'epoca aveva anche pensato ad un sequel per la sua opera che tuttavia non è mai divenuto realtà. "Mi mancano le tematiche d'attualità di Policenauts. Avevo completato pianificazione, setting, storia, storyboard e comandi nel 1990, oltre 32 anni fa. Dopo questo sono stato trasferito in un altro dipartimento, e la produzione su larga scala è stata rinviata", ricorda su Twitter Kojima, che prosegue: "Lo sviluppo spaziale e lo scenario medico sono cambiati drasticamente. All'epoca nessuno si sarebbe mai immaginato che una compagnia privata sarebbe andata nello spazio".

Il celebre game designer rivela infine che l'eventuale Policenauts 2 sarebbe ruotato attorno alla figura del suo antagonista, Tony Redwood: "Avevo pensato ad un seguito in cui Redwood sarebbe tornato a casa in cerca di vendetta, ma non si è mai concretizzato". Nel corso del 2022 Konami ha rinnovato il marchio Policenauts, ma ciò non significa necessariamente che il brand possa fare prima o poi ritorno e, allo stato attuale, appare estremamente difficile che un nuovo gioco della serie possa divenire realtà.

Nel frattempo il 2023 di Kojima Productions si prospetta più impegnativo del 2022, con lo studio di Kojima che, tra Death Stranding 2 ed il gioco Xbox in cloud, avrà molto su cui lavorare nell'immediato futuro.