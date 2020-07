Hideo Kojima, Shinji Mikami, Cerny e altri celebrano PlayStation: documentario a settembre

Mentre la community videoludica attende con impazienza tutti i dettagli sul lancio di PlayStation 5, un interessante documentario si prepara a fare il proprio debutto.

A partire dal prossimo 7 settembre, i registi Anthony e Nicola Caulfield renderanno infatti disponibile il progetto "From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution", rassegna che punta a ripercorrere la storia che ha visto Sony imporsi nel tempo come uno degli attori dominanti all'interno del panorama dell'industria del videogioco.

Per celebrare il brand PlayStation, il documentario includerà moltissime interviste, incluse dichiarazioni rilasciate da attori che ne hanno plasmato la storia. Tra questi ultimi, gli autori di "The PlayStation Revolution" citano apertamente Hideo Kojima, di recente nominato parte della Giuria de La Biennale di Venezia, Shinji Mikami, padre della saga di Silent Hill attualmente al lavoro su GhostWire: Tokyo, e Mark Cerny, protagonista delle presentazione delle componenti hardware della futura PlayStation 5. Per presentare il progetto, è stato pubblicato un primo teaser trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.



Il periodo di pubblicazione del documentario non è certo casuale: nel mese di settembre, Sony festeggerà infatti il venticinquesimo anniversario del lancio della prima PlayStation negli USA e nel Regno Unito.