Hideo Kojima sogna di sviluppare un gioco che 'cambi in tempo reale in base all'utente'

Oltre al già "svelato" progetto buddy cop di Mads Max con Mads Mikkelsen, Hideo Kojima ha un altro sogno nel cassetto. Nel corso di un'inervista concessa ad Anan, il boss di Kojima Productions si è detto interessato a sviluppare un gioco di ultima generazione che 'cambi in tempo reale in base agli utenti'.

Scambiando quattro chiacchiere con i giornalisti del magazine giapponese, l'eclettico papà di Death Stranding e Metal Gear ha rivolto lo sguardo al futuro e, nel riflettere sulle esperienze interattive che intende plasmare da qui ai prossimi anni, ha discusso del concept di un gioco che sappia aderire ai gusti e alle esigenze di un pubblico sempre più eterogeneo e desideroso di vivere avventure all'insegna dell'unicità e della creatività.

Nell'esporre la sua idea, il deus ex machina delle fucine digitali dei Kojima Productions spiega che "voglio creare un gioco che cambi in tempo reale. Anche se ci sono persone di età e professioni diverse che giocano allo stesso titolo, lo fanno sostanzialmente allo stesso modo. Per questo, vorrei che il mio gioco cambi in base a dove vive l'utente per offrirgli una prospettiva unica sul suo mondo. Ogni tanto ripenso a Boktai (un vecchio gioco per Game Boy Advance a cui ha lavorato ai tempi della sua collaborazione con Konami, ndr), mi sarebbe sempre piaciuto sapere come poter evolvere quel genere di esperienza che prevedeva di uccidere i vampiri usando la luce del Sole, con tutti i risvolti di un gameplay legato ai cambi di luce dovuti alla posizione reale del giocatore. È questo tipo di funzionalità ad attrarmi maggiormente, sistemi che connettano il videogioco alla vita reale di ogni essere umano".



E voi, cosa ne pensate dell'esperienza videoludica ipotizzata da Hideo Kojima? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi invitiamo ad ammirare l'ultimo lavoro firmato da Kojima, ovvero il trailer di lancio di Death Stranding Director's Cut.