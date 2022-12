Hideo Kojima stuzzica i fan su Twitter: Death Stranding 2 sempre più vicino?

Da tempo si rincorrono le voci di corridoio su un Death Stranding 2 sempre più vicino a divenire realtà, sebbene finora Hideo Kojima non abbia fatto nessun annuncio ufficiale in merito. Ma il game designer non perde occasione di stuzzicare tutti i suoi follower con messaggi ed immagini criptiche.

Su Twitter l'autore dell'originale Death Stranding e della storica serie di Metal Gear condivide un'immagine raffigurante alcuni misteriosi loghi già diffusi in precedenza dallo stesso Kojima (come l'ormai ben noto ponte), accompagnando il tutto con una breve ma enigmatica frase: "Inizia un nuovo viaggio". Sappiamo che Kojima Productions è attivamente al lavoro sui suoi prossimi progetti, tuttavia i dettagli chiari continuano ad essere molto scarsi, e lo stesso Kojima contribuisce ad aumentare il mistero attorno ai suoi nuovi lavori attraverso messaggi apparentemente privi di significato ma che potrebbero invece essere collegati al possibile Death Stranding 2.

Non è tra l'altro del tutto da escludere che Death Stranding 2 possa essere rivelato ai The Game Awards 2022, dopo che il game designer ha condiviso ad inizio novembre una nuova foto che lo ritrae in compagnia dell'amico e presentatore Geoff Keighley collegato in videochiamata.

Finora non è stato fatto nessun annuncio ufficiale in merito ad una possibile presenza di Hideo Kojima ai Game Awards 2022, tuttavia è da notare come lo stesso Keighley abbia commentato l'ultimo criptico post del designer attraverso una GIF ironica. Che i due grandi amici siano davvero destinati a riunirsi sul palco dei TGA per annunciare assieme Death Stranding 2?