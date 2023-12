OD di Hideo Kojima è già un successo: è il gioco dei TGA 2023 più trattato dalla stampa

Nel corso dei The Game Awards 2023 Hideo Kojima ha presentato OD, la sua nuova esperienza horror realizzata da Kojima Productions in collaborazione con Xbox. E sebbene all'evento si sia visto molto poco del progetto, è bastato per renderlo già adesso un importante successo.

Come rivelato da un'analisi statistica di FanCensus, OD è stato il gioco più coperto dalla stampa internazionale tra tutti quelli mostrati nel corso dei The Game Awards 2023, superando la concorrenza del DLC Valhalla di God of War Ragnarok e di Marvel's Blade, rispettivamente in seconda e terza posizione nella Top 10 stilata dal portale che vi segnaliamo di seguito:

OD God of War Ragnarok Valhalla Marvel's Blade Exodus Monster Hunter Wilds Senua's Saga Hellblade II Jurassic Park Survival Jet Set Radio Crazy Taxi Dave The Diver DLC

Il nuovo gioco di Kojima ha dunque subito conquistato l'attenzione della larga maggioranza delle testate internazionali che gli hanno dedicato numerosi coverage, anteprime ed articoli di approfondimento. A parte la natura horror del progetto, per adesso sappiamo che OD coinvolge attori come Sophia Lillis, Hunter Schafer e Udo Kier, che con tutta probabilità rivestiranno ruoli di primissimo piano all'interno dell'opera.

Kojima ha inoltre confermato che OD per Xbox è un videogioco sperimentale che offrirà un nuovo modo di intendere gli horror: non resta che attendere il prossimo futuro per scoprire ancora più dettagli sull'ancora misterioso ma già chiacchieratissimo progetto del celebre game designer nipponico.