Hideo Kojima ha sviluppato P.T. in segreto con parte del budget di Metal Gear Solid 5?

Un report pubblicato da Gameblog.fr sembra svelare alcuni retroscena burocratici e finanziari legati a P.T./Silent Hills, progetto annunciato alla Gamescom 2014 e poi cancellato l'anno successivo da Konami a seguito dell'abbandono della compagnia da parte di Hideo Kojima.

Il report (non verificato, e dunque da prendere con le dovute precauzioni) cita alcune fonti vicine a Konami e Hideo Kojima svelando come P.T. sia stato di fatto sviluppato da un piccolo team di Kojima Productions senza che il publisher ne sapesse nulla... o quasi. Di fatto solamente pochissime persone erano a conoscenza del progetto e molti esponenti dell'azienda hanno scoperto l'esistenza di P.T./Silent Hills solamente alla Gamescom 2014, al momento del reveal ufficiale.

Sembra che questo abbia rappresentato un punto di rottura tra Konami e Hideo Kojima, con quest'ultimo (all'epoca Vice Presidente del publisher) che avrebbe lavorato insieme a Sony per dare vita ad una azienda "fantasma" e pubblicare così P.T. sul PlayStation Store tenendo Konami all'oscuro delle sue mosse. Sembra infine che P.T./Silent Hills sia stato sviluppato con parte del budget stanziato per Metal Gear Solid V The Phantom Pain, cosa che avrebbe spinto Hideo a chiedere ulteriori fondi all'azienda e ritardare l'uscita del progetto rispetto alla deadline originale.

Difficile dire quanto questo possa corrispondere alla realtà, certamente Hideo Kojima godeva di una grande libertà presso Konami ma è davvero possibile sviluppare un progetto di tale portata in segreto? Tanti dubbi e poche certezze, per questo vi invitiamo a prendere quanto riportato con le proverbiali pinze.