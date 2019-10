Hideo Kojima terrà un panel al Cologne Film Festival con Nicolas Winding Refn

Hideo Kojima ha sempre voluto fare il regista, ed è un grande amico di Nicolas Winding Refn, tanto che quest'ultimo ha anche accettato un ruolo in Death Stranding. Sembra dunque una naturale conseguenza che i due saranno ospiti domani del Cologne Film Festival e terranno un panel insieme, come annunciato su Twitter dallo stesso Kojima.

Il panel si chiama "Death Stranding: Dalla storia del cinema al gioco del domani" e avrà luogo nella giornata di domani, come detto, dalle 14.30. Sempre domani è previsto alle 16:45 un altro segmento in cui sarà protagonista il solo Winding Refn, per cui la conversazione tra Kojima e il regista durerà circa due ore.

Essendo l'attesissimo primo titolo di Kojima Productions l'argomento principale del discorso, è possibile che arriveranno alcune informazioni in più su Death Stranding che è entrato in fase gold qualche settimana fa, e la cui uscita si avvicina sempre di più, essendo prevista per l'8 Novembre.

Prima della data d'uscita del gioco dovrebbe arrivare almeno un altro trailer, sul quale Kojima sarebbe già al lavoro. Sembra improbabile che potremo vederlo stesso domani, ma trattandosi di un autore imprevedibile come il leggendario game designer giapponese, mai dire mai.

Intanto sarà possibile seguire il panel di domani in diretta streaming sia su YouTube che su Twitch, sui canali ufficiali del Cologne Film Festival. Ci sarete?