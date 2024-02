Hideo Kojima torna su YouTube con un show dedicato a Death Stranding 2, OD e Physint

Hideo Kojima ha annunciato il ritorno di HideoTube, il suo "vecchio" show trasmesso su YouTube manca dalle scene da ben sette anni ma è pronto a tornare. Quando? Oggi, venerdì 9 febbraio, alle 11:00 del mattino ora italiana.

HideoTube è trasmesso su YouTube con audio giapponese e sottotitoli in lingua inglese, lo show ci concentrerà su diversi argomenti tra cui Death Stranding 2 On The Beach, OD (il gioco prodotto da Microsoft Gaming) e Physint, ovvero i tre progetti attualmente in sviluppo negli studi di Kojima Productions.

Spazio anche al documentario Hideo Kojima Connecting Worlds e al film live action prodotto con A24. La nuova puntata di HideoTube dura 50 minuti e vedrà Hideo Kojima discutere con gli ospiti Risa Unai e Kenjiro Tsuda.

Hideo Kojima è molto attivo su Instagram e X ma da tempo aveva fermato ogni attività su YouTube, il ritorno di HideoTube è sicuramente una buona notizia per tutti coloro che vogliono seguire gli sviluppi del lavoro del game designer e producer giapponese.

Al momento non è chiaro se questa sia una puntata speciale o se sia solo la premiere di una nuova serie che vedrà Hideo al timone di altri episodi nei prossimi mesi.