Hideo Kojima al Tribeca Festival, ma senza Death Stranding 2: presenterà Connecting Worlds

Il cast di Death Stranding 2 prosegue il proprio impegno nelle sessioni di motion capture dell'atteso sequel per PS5, ma non manca di concedersi anche qualche momento di svago in occasione della nuova edizione del Tribeca Festival.

L'importante evento estivo ospiterà infatti anche Hideo Kojima, che durante la manifestazione in programma negli USA presenterà un interessante documentario, dal titolo Hideo Kojima: Connecting Worlds. Diretta da Glen Milner, la produzione accompagnerà gli spettatori in un intrigante viaggio attraverso il processo creativo che contraddistingue l'operato del celebre game designer giapponese.

Con riprese realizzate nel periodo di creazione e lancio di Kojima Productions, il documentario includerà numerose apparizioni delle personalità che hanno accompagnato Hideo Kojima nella sua nuova avventura. Tra i nomi confermati non potevano mancare Guillermo del Toro, Nicholas Winding Refn, Norman Reedus e i Chvrches, attori, registi e cantanti che hanno attivamente contribuito a dare vita a Death Stranding. Presenti all'appello anche Grimes, George Miller e Woodkid. Al termine della proiezione inaugurale della pellicola al Tribeca Festival, avrà luogo una sessione di Q&A con Hideo Kojima.

In attesa di scoprire nuovi dettagli su Hideo Kojima: Connecting Worlds, ricordiamo che è stato svelato il programma del Tribeca Games Showcase 2023, in programma per il prossimo venerdì 9 giugno.