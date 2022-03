Hideo Kojima sta usando gli studi di motion capture di Sony in California

Nei giorni scorsi il talento di Hideo Kojima è stato riconosciuto dal governo giapponese, il producer ha ricevuto una onorificenza dal Ministero Giapponese dell'Istruzione, della Cultura, dello Sport, della Scienza e della Tecnologia. Ma questa non è l'unica novità relativa al papà di Metal Gear e Death Stranding.

Come sappiamo, Hideo Kojima non si ferma mai e la sua mente è sempre in azione, il producer ha pubblicato su Twitter una foto che lo ritrae all'interno degli studi di motion capture di Sony in California. Si tratta della stessa struttura utilizzata per registrare sessioni di motion capture di vari giochi targati PlayStation Studios come God of War e Death Stranding di Kojima Productions, senza dimenticare Resident Evil Village di Capcom.

Una struttura all'avanguardia dal punto di vista delle tecnologie per il motion capture che si adatta quindi a varie esigenze e che per questo viene sfruttata non solo dagli studi interni di Sony ma anche da editori e sviluppatori di terze parti.

Al momento non sappiano su cosa stia lavorando esattamente Hideo Kojima, secondo alcuni rumor Kojima Productions sta sviluppando un gioco per PlayStation VR2 ma non ci sono conferme in merito e ovviamente Hideo non si sbilancia sul prossimo progetto dello studio.